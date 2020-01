Das berichtete Polizeisprecherin Sarah Siedschlag am Montag auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. Das Opfer wurde am Donnerstag gegen 7.10 Uhr auf dem Fußweg zur Realschule an der Ecke Neptunstraße/Im Hagen in einem Wohngebiet nahe des Ortszen­trums von einem Unbekannten angegriffen. Der Mann griff nach der Jacke des Mädchens.

Die Schülerin fing daraufhin an, zu schreien. Der Täter ließ augenblicklich von ihr ab und flüchtete. Das Kind beschreibt den Täter wie folgt: Er ist etwa 1,75 Meter groß und hat helle Haut. Er war mit einem schwarzen, knielangen, dunklen Mantel bekleidet und trug dazu eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0521/5450.