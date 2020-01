Von Stefan Biestmann

Wie exklusiv berichtet, hat der in Aachen ansässige Orden der Armen Schwestern vom Heiligen Franziskus beschlossen, den Gertrud-Frank-Konvent in Bielefeld zu schließen. „Ich war davon nicht überrascht“, berichtet Schwester Ildefonsa. „Ich hatte es kommen sehen schon aufgrund der Überalterung und des fehlenden Nachwuchses.“ Die 82-Jährige gehört seit 60 Jahren dem Orden an und wirkt seit 13 Jahren in Bielefeld.

Vier Franziskanerinnen gründeten im Jahr 1869 das Franziskus-Hospital

„Keiner von uns geht gerne aus Bielefeld weg“, sagt sie. Auch das Franziskus-Hospital lässt die Schwestern nur ungern ziehen. „Dieser Abschied schmerzt besonders“, sagt Heinz Flege, Verwaltungsratsvorsitzender der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen, zu der das Franziskus-Hospital gehört. „Aber am Ende darf nicht die Enttäuschung überwiegen. Die Dankbarkeit steht im Vordergrund.“

Schließlich gründeten vier Franziskanerinnen im Jahr 1869 das Franziskus-Hospital und leisteten ambulante Alten- und Krankenpflege. Der Name „Klösterchen“ ist geblieben. Heute versorgen 900 Mitarbeiter pro Jahr 15.000 Patienten stationär und 40.000 ambulant.

Die Ordensschwestern wirkten über Jahrzehnte nicht nur als Seelsorgerinnen im Krankenhaus, sondern auch in Kirchengemeinden, Altenheimen oder Kindergärten.

Brote schmieren für Obdachlose

Noch heute prägt Schwester Judith Maria (65), jüngstes Ordensmitglied, als Gemeindereferentin das Leben in der St. Jodokus-Kirchengemeinde. Schwester Hubertine (79) bewirtet die Gäste und macht den Haushalt im Gertrud-Frank-Haus, dem Wohnsitz der Schwestern (siehe Infokasten). „Sie ist die gute Seele des Hauses“, sagt Schwester Ildefonsa. Schwester Raymunda Maria (75) betreut die „Klösterchen“-Bücherei. Schwester Bernhelma (77) schmiert jeden Morgen 60 Brote für die Krankenhauspforte, von denen auch viele Obdachlose profitieren. „Manchmal sind die Brote schon mittags weg“, sagt Schwester Ildefonsa. Die Oberin und Schwester Maria Magdalena (79) sind zudem seelsorgerisch im Krankenhaus tätig.

„Die Schwestern sind unverzichtbar. Seelsorge ist schließlich das Kernstück eines christlichen Hauses“, sagt „Klösterchen“-Geschäftsführer Dr. Georg Rüter. Er verweist darauf, dass die Onkologie ein Schwerpunkt des Franziskus-Hospitals ist. Gerade für Krebspatienten und ihre Angehörigen sei Seelsorge wichtig. „Onkologische Fragen sind immer mit Existenzfragen verbunden“, sagt Rüter.

Zudem sei der gute Ruf der Krankenpflegeschule den Schwestern zu verdanken. Jetzt sollen Ehrenamtliche versuchen, die seelsorgerische Lücke zu füllen – unterstützt von Krankenhausseelsorger Pfarrer Hans-Jürgen Kötemann.

Festgottesdienst zum Abschied

Die Schwestern haben die Ehrenamtlichen selbst ausgebildet. „Ich sehe das ‚Klösterchen‘ in guten Händen“, sagt Schwester Ildefonsa. Auch über ihre eigene Zukunft denken die Schwestern positiv. „Das macht mir keine Sorgen. Ich komme jetzt in eine neue Familie, dort werde ich mich einleben.“ Welche „neue Familie“, also welcher Konvent es sein wird, sei noch nicht entschieden. Nach Angaben von Schwester Ildefonsa kommen Aachen, Frechen und Frankfurt in Frage. Bundesweit gibt es 180 Aachener Franziskanerinnen.

In Bielefeld soll es im Mai einen Festgottesdienst zum Abschied der Schwestern geben. Zurücklassen wollen die Schwestern ein Bild und Reliquien der Ordensgründerin Franziska Schervier in der Andreaskapelle im Franziskus-Hospital.

Bei ihrem Umzug halten sich die Schwestern an das Credo des heiligen Franziskus, jede Form von überflüssigem Eigenturm zu vermeiden. Das gilt auch für Schwester Ildefonsa: „Ein paar Koffer, Wäsche, Kleidung und etwas an Büchern nehme ich mit. Aber die Möbel bleiben hier.“