Bielefeld (WB/peb). Der Randalierer, der am frühen Samstagmorgen in Sennestadt mit einem Schuss ins Bein von der Polizei gestoppt wurde, wird möglicherweise in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Christopher York, Sprecher der Bielefelder Staatsanwaltschaft, sagte, dass jetzt die Voraussetzungen einer solchen Unterbringung des möglicherweise psychisch gestörten Mannes geprüft würden.