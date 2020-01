Der 23-Jährige überzeugte beim Casting in der Hamburger Eventlocation „Hanse Gate“ mit seinem Song „Someone You Loved“ (Lewis Capaldi) die Jury und bekam vier Ja-Stimmen. „Gut, dass Du etwas singst, das aktuell in den Charts ist. Ein wunderschöner Titel. Du hast das gut gemacht“, lautete das Urteil von Chefjuror Dieter Bohlen.

Auch die anderen Jurymitglieder Xavier Naidoo, Oana Nechiti und Pietro Lombardi lobten den Auftritt des Bielefelders. „Ich sehe einen begnadeten Sänger“, meinte Naidoo, „aber noch keinen Entertainer.“ Daran gilt es für Kevin Derbas nun weiter zu arbeiten. „Ich war total aufgeregt und muss das alles erstmal verarbeiten“, strahlte der 23-Jährige, als er den Recallzettel in Händen hielt.

Kevin Derbas ist nun einer von 126 Kandidaten, die ihr Talent auch in der nächsten Runde in Tirol unter Beweis stellen dürfen. Die 26 talentiertesten Teilnehmer erhalten eine Einladung zum Auslandsrecall nach Südafrika.

„Mein erster Traum ist schon in Erfüllung gegangen“, sagt Kevin Derbas, der zuvor das Community-Casting von Pietro Lombardi via Instagram gewonnen und sich so fürs Casting in Hamburg qualifiziert hatte. „Du hast eine schöne Stimmfarbe. Ich bin froh, dass Du dabei bist“, urteilte Lombardi über „seinen“ Schützling.