Sechs Menschen, darunter drei Kinder im Alter von einem, drei und fünf Jahren, wurden beim Unfall am Mittwoch auf der Bielefelder Straße leicht verletzt. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwoch um 17.31 Uhr auf der Bielefelder Straße in Stukenbrock sechs Menschen leicht verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, unter den Verletzten sind drei Kinder im Alter von einem, drei und fünf Jahre.