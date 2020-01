Die Spurensicherung ist am Mittwoch an der Siegfriedstraße im Einsatz. Foto: Jens Heinze

Bielefeld (WB). Nach der Obduktion des 54-Jährigen Mannes, der am Mittwoch tot in einer Wohnung in der Siegfriedstraße gefunden wurde, haben sich die Hinweise auf ein Gewaltverbrechen konkretisiert.