Von Paul Edgar Fels

Bielefeld (WB). Die Flaggen vor dem Verlagsgebäude am Siekerwall in Bielefeld sind gehisst – und sie tragen das neue Logo des Verlags Delius Klasing. Vom 18. bis 26. Januar präsentiert sich das Traditionsunternehmen mit sechs Ständen auf der Wassersportmesse „Boot“ in Düsseldorf. Wirtschaftlich blieb Delius Klasing 2019 unter den eigenen Erwartungen.