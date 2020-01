In der Wohnung oben links wurde der Mieter (54) erschossen. Foto: Heinze

Bielefeld (hz). Der tote Frührentner (54), der am frühen Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus an der Siegfriedstraße/Ecke Schloßhofstraße gefunden wurde, ist erschossen worden. Das ergab die Obduktion der Leiche. Hinweise auf Täter gebe es bislang nicht, hieß es von Staatsanwaltschaft und Kripo. Bislang seien keine Zeugenhinweise eingegangen.