Diese Plakate wie hier am Hauptbahnhof wurden von der Polizei beschlagnahmt. Foto: Die Partei

Bielefeld (WB/hz). Der 9. November 2019, als sich 14.000 Menschen in Bielefeld dem Aufmarsch von 230 Rechtsradikalen entgegen stellten, wirkt bis heute nach. An diesem Freitag veranstaltet „Die Partei“ eine Mahnwache und Demo wegen ihrer seinerzeit beschlagnahmten Anti-Nazi-Plakate .

Schon am Vortag der Bielefelder Großdemo am Holocaust-Gedenktag 9. November war es zu einer ersten Auseinandersetzung zwischen Gegnern des Naziaufmarsches und der Polizei gekommen. Gegen drei Aktivisten der Partei „Die Partei“ wurde im Herbst vergangenen Jahres wegen des Verdachts zum Aufrufen von Straftaten ermittelt.

Grund waren Plakate mit den Aufschriften „Nazis töten.“ und „Hier könnte ein Nazi hängen“, die die Aktivisten am 8. November 2019 in der Bielefelder Innenstadt entlang der Marschroute der Rechtsextremen angebracht hatten. Polizisten nahmen die Plakate zwischen Hauptbahnhof und Kunsthalle wieder ab, weil ihrer Meinung nach mit den Slogans zu Straftaten aufgerufen wurde.

Eine Sprecherin der »Partei« Bielefeld hatte unmittelbar nach der Beschlagnahme im November den Vorwurf, zu Straftaten aufzurufen, strikt zurück gewiesen. »Nazis töten.« sei nicht als Aufforderung, sondern als Feststellung nach den Morden der rechtsextremen Terrorgruppe NSU zu verstehen. Plakate mit dem Slogan »Hier könnte ein Nazi hängen« sollten darauf aufmerksam machen, dass an den jeweiligen Stellen auch Plakate der Rechtsextremen hängen könnten, so die Klarstellung.

„Es kam zu Ermittlungen des Staatsschutzes. Der Anfangsverdacht des “öffentlichen Aufrufs zu Straftaten” hat sich nicht bestätigt“, sagt jetzt Partei-Sprecherin Lena Oberbäumer. Daher würden Aktivisten “Die Partei” die beschlagnahmten Plakate an diesem Freitag in Bielefeld wieder aufhängen. Lena Oberbäumer: „Dies geschieht im Rahmen einer Mahnwache der Partei “Die Partei”unter dem Motto “Wir haben Rechte!” um 17 Uhr an der Ecke August-Bebel-Straße/Kesselbrink. Anschließend folgt ein Demozug zum Hauptbahnhof.“

Der Ort der Mahnwache wurde offenbar bewusst ausgewählt. Direkt gegenüber befindet sich das Polizeihochhaus am Kesselbrink.