Campino kommt mit den Toten Hosen am 2. September nach Bielefeld. Foto: Oliver Schwabe

Bielefeld (WB). Das Konzert der Toten Hosen am 2. September im Ravensberger Park ist bereits ausverkauft.

Wer sich weitere musikalische Höhepunkte sichern möchte, sollte möglichst schnell Karten für folgende Konzerte des diesjährigen Soundparks kaufen: Am Donnerstag, 27. August, gibt Santiano ein Oper Air-Konzert im Ravensberger Park. Es folgt am Freitag, 28. August, Xavier Naidoo. Und schließlich gibt sich Robin Schulz am Sonntag, 30. August, die Ehre.

Karten gibt es auch in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle am Jahnplatz.