Mordermittlung am Mittwoch an der Siegfreidstraße. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB/hz). Weniger als zehn Hinweise sind nach dem Zeugenaufruf der Kripo zum Mord an einem Mieter in einem Mehrfamilienhaus an der Siegfriedstraße/Ecke Schloßhofstraße eingegangen.