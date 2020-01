Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Reicht die im Herbst von der Stadt Bielefeld angeordnete Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit auf dem Ostwestfalendamm auf Tempo 80 aus, um den Bedürfnissen der Anwohner auf Lärmschutz nachzukommen? Über diese Frage verhandelt seit Freitag das Verwaltungsgericht in Minden. Drei Anlieger klagen, stellvertretend für eine ganze Bürgerinitiative, weil ihnen diese Maßnahme nicht weit genug geht.

Eine Entscheidung hat das Gericht zum Ende der mündlichen Verhandlung noch nicht getroffen. Denn, so machte Richter Christian Edler deutlich, das notwendige Datenmaterial ist unklar. Fest steht: Die Zahl der Fahrzeuge auf dem OWD insgesamt ist von täglich 72.500 im Jahr 2015 auf rund 78.000 im Jahr 2018 gestiegen. In den Fokus der Verhandlung geriet dabei die Frage, wie groß daran der Anteil der Lastwagen ist – und was Lastwagen sind. Denn die machen vor allem die Lärmbelastung aus. Die Stadt legte bislang Zahlen für Lkw ab 3,5 Tonnen vor, deren Anteil 3,7 Prozent ausmachte. Rechtsanwalt Wolfram Sedlak, der die Kläger vertritt, verwies auf Richtlinien und eine Anlage zum Bundesimmissionsschutzgesetz, die auch Fahrzeuge ab 2,8 Tonnen einbeziehen – die typischen Sprinter und ähnliche Transportfahrzeuge.

Wie der Verkehr gemessen wird, ist unklar

Auch dazu lagen dem Gericht Daten aus der automatischen Zählanlage am OWD vor. Allerdings ließ sich nicht klären, wie diese Art Fahrzeug ermittelt wird. Wird das Gewicht gemessen? Dann würde ein unbeladener Sprinter eher als Pkw gewertet, ein beladener als Transporter, wie Johann Thomas Fleer von der städtischen Ab Verkehrsplanung sagte. Richter Christian Edler wollte von den Verfahrensbeteiligten wissen, ob die Anlage tatsächlich zwischen den Fahrzeugarten unterscheiden kann und wie die Daten ermittelt werden. Die Antwort blieben sie schuldig, wiesen sich die Zuständigkeit für die Daten gegenseitig zu.

Petra Wellmann vom Rechtsamt der Stadt verwies auf den Landesbetrieb, dessen Justiziar Joachim Majcherek sagte, die Zahlen kämen direkt aus dem Ministerium. Bernd Küffner vom Verkehrsclub VCD erklärte, die Verkehrszählanlage werde von der Stadt betrieben, Daten müssten dort vorliegen. Edler: „Wir brauchen Klarheit über diese Zahlen, das ist der neuralgische Punkt.“ Letztlich, so Christian Edler, könne auf Grundlage dieser Daten erst berechnet werden, wie groß der Lärm sei und ob sich ein höherer Lkw-Anteil rechtlich überhaupt auswirke.

Wie berichtet, hatte die Stadt das Tempo für den gesamten OWD auch tagsüber auf 80 Stundenkilometer gedrosselt; die galten zuvor schon für die Nachtstunden, um Lärmschutzinteressen nachzukommen. Weniger gehe nicht, weil die Stadtautobahn sonst ihre Funktion verliere, Verkehre dann vom OWD auf andere Straßen verlagert würden und dort Probleme bereiteten, so die Argumentation der Stadt im Verfahren. „Das ist ein Kompromiss“, räumte Petra Wellmann ein, man habe nach Ermessen entschieden.

Tempo 100 ist kein Thema

Verwaltungsrichter Edler dämpfte denn auch die Erwartungen der Kläger: „Wir prüfen hier, ob die Stadt innerhalb ihres Ermessens fehlerfrei entschieden hat, nicht, ob wir innerhalb des Ermessensspielraums anders entschieden hätten.“

Gedämpft wurde aber auch die Erwartung des Landesbetriebs Straßen NRW, der im Verfahren beigeladen war. Denn während die Stadt im Herbst Tempo 80 auf ihrem Teil des OWD ausgeschildert hatte, weigerte sich der Landesbetrieb für seinen Abschnitt zwischen Haller Weg und Südring, lehnte die Reduzierung als unverhältnismäßig ab . Das Gericht, so Christian Edler, werde aber nur klären, ob Tempo 80 im Sinne der Kläger ausreichend war, nicht ob die frühere Tempo-100-Regelung auch ausgereicht hätte. Edler: „Die Stadt ordnet die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an, und die Baulastträger setzen das um“, so das übliche Verfahren. Wenn der Landesbetrieb dem nicht nachkomme, müssten Stadt und Straßen NRW das klären. Im jetzigen Verfahren spiele das „keine Rolle“.

Wann ein Urteil verkündet wird, ist noch unklar. Das Gericht will entscheiden, wenn die Verkehrsdaten vorliegen.