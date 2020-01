Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). In der Großstadt sind vergangenes Jahr fast ein Drittel mehr Autofahrer bei Tempo- und Rotlichtverstößen geblitzt worden als 2018. Das geht aus der Statistik des Ordnungsamtes hervor. Trotz gestiegener Fallzahlen floß weniger Geld in die Stadtkasse. Das lag vor allem daran, dass Deutschlands bekannteste Radaranlage, der Autobahn-Blitzer am Bielefelder Berg, „schwächelte“.

Die Zahl der Verstöße

Exakt 397.307 Verkehrsordnungswidrigkeiten stellten Ordnungsamt und Polizei vergangenes Jahr auf Bielefelds Straßen und dem hiesigen Abschnitt der Autobahn 2 fest (2018: 407.843 Verstöße). Größter Posten waren wieder einmal die Falschparker (179.533 Fälle). Die kommunalen Blitzer („Starenkästen“, mobile Radaranlagen, OWD- und Rotlichtblitzer) lösten 82.983 Mal aus (2018: 64.102 Mal).

Der A 2-Blitzer hatte 2019 eine Schwächephase, obwohl er das ganze Jahr über in Betrieb war. Die verwertbaren Blitzvorgänge gingen auf 115.388 Fälle zurück (2018: 133.245) . Die Polizei steuerte noch einmal 19.403 Anzeigen bei, unter anderem wegen Handy am Steuer oder Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Abgeschleppt wurden 1572 Autos (2018: 1323).

Die Einnahmen

Raser, Falschparker, Rotlicht-Fahrer und Co. mussten vergangenes Jahr 14,33 Millionen Euro an die Stadtkasse zahlen. 2018 waren es noch 14,9 Millionen Euro gewesen. Das Minus ist im wesentlichen mit den gesunkenen Einnahmen des A 2-Blitzers zu klären – sie gingen von 7,32 Millionen Euro (2018) auf 6,57 Millionen Euro zurück.

Dagegen haben die Blitzer in der Stadt zugelegt. Und das vor allem wegen der neuen mobilen Radaranlagen wie „Bernhard“. Die sogenannten Semistationen lichteten 2019 alleine 23.333 Raser ab. Mit dem neuen dreibeinigen Lasergerät wurden 732 Bilder gemacht. Insgesamt mussten Raser 2,9 Millionen Euro zahlen (2018: 2,37 Millionen Euro). Falschparker wurden mit 2,94 Millionen Euro zur Kasse gebeten (2018: 3,09 Millionen Euro). Die Polizeianzeigen erbrachten 1,92 Millionen Euro.

Wo gerast wird

Das Ordnungsamt führt auch Statistik darüber, welche Autofahrer wo illegale Spitzenwerte erreichen. Der A 2-Blitzer löste bei Tempo 208 aus (erlaubt sind 100 km/h). Auf dem OWD wollte ein Autofahrer so schnell in die Stadt, dass ihn die Radaranlage vor der Ausfahrt Johannistal mit 201 km/h ablichtete. In Gegenrichtung betrug der Höchstwert Tempo 180.

Ein Dauerbrenner bleibt auch die Lagesche Straße. Der stadteinwärts positionierte „Starenkasten“ erfasste einen Raser mit 145 km/h statt des zulässigen Tempos 70. Insgesamt lösten 2019 die stationären Blitzer in Bielefeld 20.934 Mal aus. „Es ist immer wieder erstaunlich, mit welchen hohen Geschwindigkeiten gerast wird. An ganz vielen Stellen in der Stadt wird die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht beachtet“, lautet das Fazit von Ordnungsamtschef Friedhelm Feldmann.