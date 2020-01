Zum Schutz vor Zerstörungen an der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule soll die Videoüberwachung wie hier im Eingangsbereich forciert werden. Von einem Zaun ums Gelände und elf Toren distanziert sich jetzt aber die örtliche Politik. Foto: Volker Zeiger

Von Volker Zeiger

Vielmehr halten CDU-Fraktion, der Linken-Vertreter Hans-Dietmar Hölscher sowie Karl-Hermann Vagt (parteilos) entgegen der Meinung von SPD und Grünen eine bessere Überwachung für sinnvoller, ließen sie in der Sitzung am Donnerstag erkennen. Außerdem könnten sich Streetworker mit möglichen Randalierern auseinandersetzen.

Die Schule hatte sich über Zerstörungswut von ungebetenen Besuchern beschwert. Darauf hin schlugen Politiker vor, Bewegungsmelder zu installieren, die Beleuchtung und Videoüberwachung zu verbessern, einen Sicherheitsdienst Streife gehen zu lassen und das Ordnungsamt mehr einzubinden.

Videokontrollen verbessert

Licht und Videokontrollen wurden durch den Immobilienservicebetrieb (ISB) inzwischen verbessert. Einen Wachdienst hält die Verwaltung wegen der Kosten von 120.000 Euro jährlich für unwirtschaftlich. Letztlich blieb der Stadt nur der Vorschlag, das Gelände teilweise einzuzäunen und vor den Zugängen zu den einzelnen Gebäuden Tore zu montieren.

Peter-Michael Müller vom Schulamt bekräftigte in der Sitzung die Kosten von 34.000 Euro als wirtschaftlich günstig. Stellvertretende Schulleiterin Bettina Lienenlüke wies auf den Lehrerkonferenzbeschluss hin, der eine Teileinzäunung befürwortet. Den Schülern sei nicht zuzumuten, morgens „kaputte Scheiben und umgestürzte Bänke“ vor den Gebäuden sehen zu müssen. In jüngster Zeit hätten die Beschädigungen zugenommen, zuletzt am ersten Januar-Wochenende. Allerdings habe man der mutmaßlichen Täter nicht habhaft werden können, obwohl es Videoaufzeichnungen gebe.

Das sagen die Politiker

Grünen-Vertreter Roland Lasche sprach sich für einen Zaun und „für ein ordentliches“ Umfeld für Schüler aus. Die Freizeiteinrichtungen bei der Schule müssten zugänglich bleiben. Hölscher sagte: „Traurig, dass Einzäunen das letzte Mittel sein soll. Das verlagert nur die Szene an andere Stellen.“

Die SPD-Fraktion hält nach Angaben von Sprecher Nesrettin Akay eine teilweise Umzäunung für sinnvoll, denn „Schulhöfe müssen grundsätzlich geschützt werden“. Er schlug vor, die Tore im Sommer an Wochenenden und während der Ferien bis 22 Uhr offen zu lassen, im Winter bis 20 Uhr.

„Die Verwaltungsvorschläge enttäuschen nur“, kritisierte CDU-Sprecher Werner Thole. Die Kosten für einen Streifendienst seien absichtlich hochgerechnet, das Ordnungsamt müsse wegen seiner besseren personellen Ausstattung – vier Stellen billigte die Politik dem Präsenzdienst zu – intensiver beteiligt werden. Ein zwei Meter hoher Zaun schrecke Randalierer nicht ab. Thole: „Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die von der Verwaltung nicht ausgeschöpft sind.“ Das beratende Bezirksvertretungsmitglied Jan-Maik Schlifter (FDP) warf den Fachämtern „mangelnde Kreativität“ vor.Alternativen seien zu bieten, sagte Bernd Henrichsmeier (CDU). „Man sollte mit dem Sozialamt darüber reden.“