Der Ford landete bei dem Unfall auf der Sender Straße in Verl auf dem Dach. Foto: Christian Müller

Verl/Bielefeld (WB). Eine 18-jährige Bielefelderin ist am Samstagnachmittag mit ihrem Auto nach einem Überholmanöver von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Sie konnte sich – leicht verletzt – aus ihrem Fahrzeug befreien, das auf dem Dach zum Stehen gekommen war.

Der Unfall ereignete sich auf der Sender Straße gegen 14.15 Uhr. Die junge Frau beabsichtigte nach einem Überholmanöver in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Sennestadt einzuscheren, als sie vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verlor. Ihr Ford schleuderte über die Fahrbahn, krachte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und kam auf dem Dach liegend im Grün neben der Straße zum Stehen. Ihr gelang es, sich aus dem Fahrzeug zu befreien.

Die Fahrerin kam verletzt in ein Krankenhaus, der genaue Grad der Verletzungen stand vor Ort noch nicht fest. Während der Unfallaufnahme leiteten die Beamten den Verkehr in Höhe des Klärwerkes wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. Der Ford wurde total beschädigt, eine Schadenssumme wurde noch nicht genannt.