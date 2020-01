Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Er war ein Foto-Finish: In der Nacht auf Freitag waren per Bulli die letzten Griffe aus Kassel herangeschafft worden, am Freitag um 12.30 Uhr gab es grünes Licht vom Ordnungsamt für den Gastronomiebetrieb, knapp 24 Stunden später „hingen“ die Kletterer an den Wänden – mit einer Feier hat die Bielefelder Sektion des Deutschen Alpenvereins am Samstag ihr neues Alpin-Zentrum an der Meisenstraße eröffnet.