Bielefeld (WB/hz). Die Polizei Bielefeld berichtet von einem brutalen Angriff auf eine Frau. Die 28-Jährige wurde in Baumheide nachts von zwei Tätern überfallen. Ein Mann zerriss der Bielefelderin ihren Pullover und drückte eine Zigarette in ihrem Dekolleté aus. Das Opfer erlitt eine Brandverletzung.

„Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden“, appellierte Polizeisprecherin Hella Christoph. Ihren Angaben zufolge verließ die 28-jährige Bielefelderin am Donnerstag (16. Januar) gegen 22.45 Uhr die Stadtbahn der Linie 2 an der Haltestelle „Seidenstickerstraße“ in Baumheide. Die Frau wollte nach Hause. Sie ging, mit Kopfhörern in den Ohren, von der Haltestelle durch den angrenzenden Grünzug zwischen der Herforder Straße und der Straße Am Großen Wiel.

Plötzlich wurde die 28-Jährige brutal attackiert. „Im Park griff jemand sie unvermittelt von hinten und hielt sie fest, so dass ihr die Kopfhörer von den Ohren rutschten. Ein Mann trat von vorne an sie heran und fragte, ob sie ein Junge oder Mädchen sei. Er zerriss ihren Pullover und drückte eine Zigarette im Bereich ihres Dekolleté aus“, beschrieb Polizeisprecherin Christoph die Tat. Dem Opfer sei es gelungen, sich zu befreien und zu flüchten.

Täterbeschreibung: Der Mann, der die Zigarette ausdrückte und der Frau eine Brandverletzung im Brustbereich zufügte, soll 1,70 Meter groß, Mitte bis Ende 20 Jahre alt sein. Er trug einen dunklen Pullover oder Sweatshirt-Jacke, eine helle Jeans und dunkle Sneaker.

Die Polizei fragt: Wem sind die Tatverdächtigen in der Bahn oder im Park aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Tel. 0521/5450 entgegen.