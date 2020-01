Der Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich gegen 13 Uhr. Ein 36-Jähriger aus Polen soll mit seinem Ford in Höhe einer Verkehrsinsel in den Gegenverkehr geraten und mit dem Ford Transit eines Bielefelders kollidiert sein. Dabei wurde der 32-jährige Bielefelder schwer verletzt, er wurde in das Krankenhaus Gilead gebracht. Der 36-jährige Pole wurde leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Sperrung der Westerfeldstraße, die in nächster Zeit aufgehoben wird, kam es zu Verzögerungen auf einigen Buslinien.