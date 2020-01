Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Es ist eine Geschichte von Hotdogs, Musik und lauen Sommernächten in einer großen Stadt, in der sich selbst die nächsten Nachbarn nicht mehr kennen. Es ist auch eine Geschichte vom Singen auf dem Dach und von Bonbons, die in den Zähnen kleben. Aber vor allem ist es die Geschichte von Herman und Rosie. Herman, das Krokodil, liebt es, nachts auf dem Dach Oboe zu spielen, muss aber als Telefonverkäufer arbeiten. Rosie, das Reh, liebt es, Jazz zu singen, muss ihr Geld aber als Spülerin in einem Restaurant verdienen. Die Leidenschaft der beiden für die Musik wird sie auf ungeahnte und zauberhafte Weise zusammenführen.