Das vegane Angebot an der Uni soll ausgeweitet werden. Foto: dpa

Bielefeld (WB). Rund 80 Prozent aller Studenten in Deutschland werden täglich in den 57 Studierendenwerken versorgt. Da vegane Mahlzeiten vermehrt feste Bestandteile der Ernährung junger Menschen sind, wächst ein solches Angebot in den Mensen und Cafeterien der Universitäten stetig.