Bielefeld (WB/cm). Am späten Mittwochabend sind drei junge Frauen mit ihrem Kleinwagen auf der Spenger Straße verunglückt. Lebensgefahr sei nicht ausgeschlossen, hieß es am Abend vor Ort. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war zwischen Jöllenbeck und Spenge-Lenzinghausen im Einsatz.