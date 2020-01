Kleinwagen kracht gegen Baum

Bielefeld (WB/cm). Am späten Mittwochabend sind drei junge Frauen mit ihrem Kleinwagen auf der Spenger Straße verunglückt. Zwei Insassen des Pkw wurden schwer verletzt. Eine weitere 20-jährige Mitfahrerin konnte vom Notarzt vor Ort reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Sie verstarb in der Nacht im Krankenhaus. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war zwischen Jöllenbeck und Spenge-Lenzinghausen im Einsatz.