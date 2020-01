Bei dem tödlichen Unfall in Jöllenbeck wurde der Ford Fiesta völlig zerstört. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm/wie). Nach dem tragischen Unfall in Bielefeld-Jöllenbeck am späten Mittwochabend liegen zwei junge Frauen aus Bielefeld weiterhin schwer verletzt auf der Intensivstation. Eine 20-jährige Mitfahrerin aus Gütersloh war bereits in der Nacht zu Donnerstag im Krankenhaus verstorben.