Tritt nicht wieder an: Der Bielefelder SPD-Ratsfraktionschef Georg Fortmeier. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB/MiS). Der Bielefelder SPD-Ratsfraktionschef Georg Fortmeier (64) hat am Freitag angekündigt, nicht wieder für das Stadtparlament kandidieren zu wollen. Sein Landtagsmandat will er bis 2022 behalten und sich dann in den Ruhestand verabschieden.