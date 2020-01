Von Andreas Schnadwinkel

Bielefeld (WB). Der neue SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans hat sich am Wochenende der Parteibasis in Bielefeld vorgestellt. Manche Sätze haben deutlich gemacht, dass in der SPD ein heftiger Richtungsstreit tobt. So sprach Walter-Borjans davon, den „Schulterschluss neu einzuüben“.

Der erste Mann aus dem Willy-Brandt-Haus weiß, dass die Mehrheit der SPD-Bundestagsfraktion den Linksruck an der Parteispitze nicht mitträgt. „Wir sind die Vorsitzenden der Mitglieder, auch wenn das manche in Berlin wundert“, sagt der 67-Jährige. „Wir“, das sind er und Saskia Esken. Im Gegensatz zu seiner Co-Vorsitzenden, die als Hinterbänklerin und politisches Leichtgewicht Profil zu gewinnen versucht, erkennt der Politprofi Fallen und Fettnäpfe. Das Duo gilt als Erfindung der SPD-Linken, des Juso-Chefs Kevin Kühnert und seiner Gefolgsleute.

Was an der Basis gesagt wird, müsse an der Parteispitze relevanter werden. Das kommt an der Basis gut an. 120 Genossinnen und Genossen wollen an diesem Samstagnachmittag hören, was der SPD-Chef zu sagen hat. Soziale Gerechtigkeit, internationale Friedenspolitik, starker Staat – das Übliche. Und das Übliche sei modern und gefragt. „Die 20er müssten das Jahrzehnt der Sozialdemokratie werden“, meint der frühere NRW-Finanzminister. Wegen der Umfragewerte „trifft uns eine gewisse Häme, die SPD ist nicht cool. Ist die Zeit der Sozialdemokratie vorbei?“ Natürlich nicht, auch wenn just in dem Moment das Ergebnis der Sonntagsfrage auf den Smartphones aufblinkt: zwölf Prozent.

Den Wählern bleibt nicht verborgen, dass die SPD im schlimmsten Fall vor einer Spaltung steht. Walter-Borjans ist kein mitreißender, aber ein souveräner Redner. Als politisches Ziehkind von Johannes Rau hat er dessen Lebensmotto „Versöhnen statt spalten“ verinnerlicht. „Der Umgang mit Menschen treibt mich an.“ Aus seinem Mund klingt das ebenso glaubwürdig wie seine Forderungen nach höherem Mindestlohn und Vermögensteuer.

Durch die Hartz-Reformen sei ein „riesiger Niedriglohnsektor“ entstanden. „Die SPD hat sich von einflussreichen Gruppen auf diesen Weg drängen lassen“, sagt Walter-Borjans und verlangt „eine gerechte Lohnpolitik und eine gerechte Steuerpolitik“. Es könne keine SPD-Politik sein, „dass der Staat auf niedrige Löhne den Rest zum Leben draufpackt“. Wenn es um Besteuerung geht, ist er in seinem Element. „Die Verteilungsfrage ist die Zukunftsfrage. Hohe Einkommen müssen höher besteuert werden, denn Ungleichheit gefährdet die Vermögenden selbst.“

Was er unter hohen Einkommen versteht, macht ein Dilemma der SPD deutlich. Walter-Borjans behauptet, dass FDP-Chef Christian Lindner Leistungsträger der Gesellschaft bei einem Jahresgehalt ab 80.000 Euro verortet haben soll. „Und was ist mit den Paketboten? Das sind auch Leistungsträger.“ Ein bisschen Klassenkampf geht immer.

Bloß vergisst der SPD-Chef dabei, dass auch Facharbeiter – also die einstige Kernklientel der Sozialdemokraten – mit Schichtzuschlägen, Betriebsjahren, Urlaubs- und Weihnachtsgeld auf ein Jahresbrutto von 80.000 Euro kommen können. Der Seeheimer Kreis ist sich als wirtschaftsfreundlicher Flügel der SPD des Problems bewusst. Zuletzt hat sich Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann dafür ausgesprochen, die „arbeitende Mitte“ steuerlich zu entlasten.

Dass der ehemalige Landesminister gerne Bundesminister geworden wäre, ist kein Geheimnis. Ihm wird nachgesagt, dass er immer noch enttäuscht sei, nicht ins Bundesfinanzministerium eingezogen zu sein. Sein Coup mit den Steuer-CDs aus der Schweiz hätte aus seiner Sicht Grund genug sein müssen. Doch während seiner Amtszeit in Düsseldorf verstießen drei seiner Landeshaushalte ge­gen die Verfassung.

Im Gegensatz zu seinem Vorsitzkonkurrenten und Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD) will Walter-Borjans die schwarze Null streichen und Schulden machen. Damit der Staat in Infrastruktur investieren und die Kommunen von deren Altschulden befreien könne. Dazu steht er ganz offen: „Da bin ich nicht mit Olaf Scholz einig.“ Und das wäre gegenüber dem Koalitionspartner kaum durchsetzbar. „Aber was wäre denn, wenn die SPD-Politik mit einem größeren Anteil und in anderen Konstellationen durchgesetzt werden könnte?“

Allerdings sieht es danach im Moment so gar nicht aus. Die linken Parteien kommen trotz der Stärke der Grünen addiert auf 44 bis 45 Prozent. Um stärker zu werden, so der SPD-Vorsitzende, müsse man sich auch „viel mehr mit Gruppen wie ‚Fridays for Future’ austauschen“. Die Arbeiterwohlfahrt reicht als politische Vorfeldorganisation nicht mehr aus.