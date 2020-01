„Die Unternehmen nehmen sie auch, wenn sie Schwächen beim Rechnen und Schreiben haben – weil sie keine Wahl haben. Dann wird im Betrieb nachgebildet. Und nicht nur das. Der Anspruch an gutes Betriebsklima, sinnhafte Tätigkeiten, positives Feedback und Rücksicht auf Privatleben ist hoch. Das Interesse daran, nicht zu viel arbeiten zu müssen, ist groß. Die Millennials wissen, dass ihnen beruflich eigentlich nichts passieren kann, sofern sie eine vernünftige Ausbildung haben”, so Hurrelmann weiter.

Hurrelmann lehrte fast drei Jahrzehnte an der Universität Bielefeld, er war erster Dekan der „Fakultät für Pädagogik“. Seit 2009 arbeitet er als Professor of Public Health and Education an der Hertie School of Governance in Berlin.

