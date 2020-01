Bielefeld (WB). Mit seinen 75 Jahren ist Klaus Hurrelmann immer noch die Nummer eins unter den deutschen Jugendforschern. Der ehemalige Professor der Universität Bielefeld, der heute noch an der Hertie School of Governance in Berlin lehrt, ist Autor der renommierten Shell-Jugendstudie. Seine Erkenntnisse stellt er auch politischen Parteien vor. Andreas Schnadwinkel hat mit Klaus Hurrelmann gesprochen.

Generation Y, Generation Z, Millennials: Was haben die verschiedenen Gruppen junger Leute zwischen 20 und 30 Jahren gemeinsam?

Klaus Hurrelmann : Alle nach 1990 Geborenen sind mit digitalen Geräten groß geworden. Sie sind versiert im Umgang mit dem Smartphone, dem Alleskönner. Zunächst einmal ist das eine enorme technische Veränderung der Umwelt, aber das beeinflusst alle Formen der Kommunikation. Wir wissen noch gar nicht, wie weit sich das auswirkt auf den gesamten Lebensstil. Das wird sich jetzt mit der Zeit entblättern. Die genannten Gruppen sind digitale Eingeborene, im Gegensatz zu den digital eingewanderten Älteren.

Viele junge Leute wirken verwöhnt und gut behütet und haben eine erstaunliche Anspruchshaltung. Sind das schon die ersten Auswirkungen des Phänomens der Helikopter-Eltern?

Hurrelmann : Ja, das ist ein weiteres gemeinsames Merkmal der jungen Leute. Deren Eltern gehören zur Generation X und oder Generation Golf, die heute 40-bis 50-Jährigen. Mit ihnen begann das, was jetzt auch gemeinsamer Nenner ist: das gute Verhältnis und die enge Beziehung der Kinder zu den Eltern. Das war in den Generationen davor gar nicht typisch. Meine Generation, die 68er, steht für die völlige Abnabelung und sogar Abgrenzung von den Eltern. Das hat sich geändert und ist darauf zurückzuführen, dass die jungen Leute merken, wie sich ihre Situation verändert hat. Es ist nicht mehr selbstverständlich, das gleiche Wohlstandsniveau wie das der Eltern zu erreichen. Und weil die Eltern das auch spüren, entsteht eine Art Allianz. Parallel dazu hat sich auch der Erziehungsstil verändert. Dominante, autoritäre Eltern gibt es zwar noch, aber das ist eine ganz kleine Gruppe. Die meisten Väter und Mütter sind einfühlsam, tolerant und akzeptierend. Und bei etwa einem Drittel dieser Eltern schlägt es um in eine Überfürsorglichkeit. Mit dem Risiko, dass die jungen Leute nicht lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, sondern lange im Elternhaus wohnen und nicht wissen, wie man einen Haushalt führt oder sich bewirbt. Auch das ist typisch für die junge Generation.

Die Zahl der Schüler bei „Fridays for Future“ ist gemessen an der Schülergesamtzahl gering. Entsteht bei diesen Kindern und Jugendlichen durch die mediale Verstärkung und Überhöhung eine Art Hybris?

Hurrelmann : Ja, das ist mit im Spiel. Nur etwa fünf Prozent eines Jahrgangs sind bei „Fridays for Future“ aktiv. Aber 600 Ortsgruppen sind eine hohe Zahl, das ist nicht zu unterschätzen. Laut unserer Shell-Jugendstudie sind etwa 45 Prozent der Jugendlichen politisch interessiert. Das ist ein hoher Wert, der in den vergangenen Jahren durch das Engagement für Klimaschutz gestiegen ist. Wer bei „Fridays for Future“ mitmacht, hat in der Regel eine gute Bildung und Eltern mit guten Berufen. Dabei muss die politische Ausrichtung der Kinder und Jugendlichen nicht mit der ihrer Eltern identisch sein, das trifft nur etwa auf die Hälfte zu.

Manche wollen bereits Parallelen zur 68er-Bewegung erkennen. Sie auch?

Hurrelmann : Ja, durchaus. Auch 1968 bestand die Bewegung nur aus etwa fünf Prozent eines Jahrgangs. Es bedarf nicht einer Bewegung einer gesamten Generation, um politisch aufzufallen. Dazu reichen die Überzeugungstäter.

Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von „Fridays for Future“, wirkt auf manche wie eine verwöhnte Göre auf Weltrettungsmission. Warum ist die Bewegung fast ausschließlich weiblich geprägt? Weil Frauen das Thema emotionaler erfassen und Männer von rationalen Lösungen überzeugt sind?

Hurrelmann : Die Erklärungen gehen in der Tat in diese Richtung. Dass sich so viele junge Frauen unter 25 so schnell für eine Sache einsetzen, haben wir vorher noch nie gehabt. Das ist historisch neu und liegt am Thema. Umwelt ist sehr breit angelegt und betrifft die Grundlagen des Lebens. Das, so scheint es mir, spricht Frauen in ihrem ganzheitlichen politischen Interesse an. Organisatorische Machtfragen oder technische Problemlösungen stehen bei Frauen nicht im Vordergrund, im Gegensatz zu den Männern.

Auf viele Erwachsene wirken die wütenden, fratzenartigen Mädchengesichter bei Klimaprotesten verstörend. Auf Sie auch?

Hurrelmann : Es ist auch für mich ein Phänomen, dass da ein solch starker innerer Antrieb ist. Das bedeutet, dass da ein Nerv getroffen wurde. Ich sehe da keine Ideologie, aber einen ausgeprägten Absolutismus, der einem gelegentlich etwas Angst machen kann. Denn hier werden jetzt sehr scharfe Kategorien für das politische Handeln definiert. Dieser starke absolutistische Anspruch der Forderungen ist für das praktische politische Geschäft kontraproduktiv. „Fridays for Future“ behauptet, dass es in der Klimapolitik keine Kompromisse geben könne und es nur den einen einzigen Weg gebe. Und trotz dieser verbissenen Haltung erarbeitet sich die Bewegung Sympathien bei der Eltern- und Großelterngeneration.

Vom Klimaprotest zum Arbeitsmarkt: Stellt die Anspruchshaltung der jungen Leute Unternehmen vor Probleme?

Hurrelmann : Die gut gebildeten jungen Leute merken, dass sie derzeit hervorragende Chancen haben. Das dürfte auch der Grund sein, warum sie so politisch sind. Sie können es sich sozusagen leisten. Und die Unternehmen nehmen sie auch, wenn sie Schwächen beim Rechnen und Schreiben haben – weil sie keine Wahl haben. Dann wird im Betrieb nachgebildet. Und nicht nur das. Der Anspruch an gutes Betriebsklima, sinnhafte Tätigkeiten, positives Feedback und Rücksicht auf Privatleben ist hoch. Das Interesse daran, nicht zu viel arbeiten zu müssen, ist groß. Ich nenne das etwas spöttisch „eingebaute Burnout-Sperre“. Die sind digital groß geworden und wissen, dass sie 24 Stunden am Tag erreicht werden können. Und das möchten sie nicht aus ihrem Privatleben ins Berufsleben übertragen. Wer in den Nuller-Jahren aufwuchs und die Finanzmarktkrise erlebte, der schätzte seine beruflichen Perspektiven schlechter ein. Für diese Generation Y war es nicht so selbstverständlich, in Arbeit zu kommen. Das hat sich geändert. Die Millennials wissen, dass ihnen beruflich eigentlich nichts passieren kann, sofern sie eine vernünftige Ausbildung haben.

Ist das der Grund für eine gewisse Kritikunfähigkeit?

Hurrelmann : Die Eltern haben ihre Kinder zu einem großen Teil verwöhnt, was positives Feedback angeht. Viele geben ihren Kindern das Gefühl, die Allerbesten zu sein, und wirken aktiv an der Auswahl des Studienfachs oder des Ausbildungsplatzes mit. Die Eltern haben viele Managementfunktionen für ihre Kinder übernommen, und das schlägt sich dann nieder. Unternehmen müssen Kritik heutzutage geschickt und einfühlsam kommunizieren, weil viele keine negative Resonanz gewöhnt sind. Sonst kommt denen das sofort in den falschen Hals. Sie haben bislang noch nie erlebt, dass jemand mit dem, was sie gemacht haben, nicht zufrieden ist. Darüber klagen viele Unternehmen, und das liegt an dieser Ausgangskonstellation. Vielleicht auch an der digitalen Welt, in der jeder sein eigener Boss ist. Von eigenen Schwächen ist da selten die Rede. Das gilt auch für die Schulen, an denen über die Defizite leider oft hinweggegangen wird.

Ist den jungen Leuten an den Schulen, vor allem an den Grundschulen, der Leistungsgedanke aberzogen worden?

Hurrelmann : Das ist zwar der Fall, aber man muss da genau hinschauen. Wir sehen, dass die Zahl derer, die Abitur machen wollen, steigt. Laut unserer Shell-Jugendstudie sind es bei den Zwölf- bis 20-Jährigen 69 Prozent. Der Ehrgeiz, einen hohen Schulabschluss machen zu wollen, ist da. Das verlangt auch eine Basismotivation. Die zweite Sache ist allerdings, für diesen Abschluss hart zu arbeiten und sich den Bedingungen des Schulbetriebs vollständig unterzuordnen. Da kommt dann wieder der Faktor der Verwöhntheit ins Spiel und die Gewissheit, dass man ja auch mit einem nicht ganz so superiösen Zeugnis in den Beruf kommt, weil die Betriebe einen brauchen.

Was können Sie zur Verteidigung der jungen Leute vorbringen?

Hurrelmann : Für sie sind die Bedingungen so gut, dass sie die Griffel einfach fallen lassen könnten. Das tun sie nicht. Sie bremsen etwas ab und fordern sich keine Höchstleistungen ab. Sie wollen ein gutes Leben haben, und das stört die Älteren manchmal, weil sie anders groß geworden sind. Sie mussten härter arbeiten, durchhalten, Arbeiten machen, die ihnen nicht gefielen, die Komfortzone verlassen. Das fällt den jungen Leuten heute ganz schön schwer, das ist überhaupt nicht zu übersehen. Aber letztlich haben das Verhalten der Eltern und das der Lehrer eine Mitverantwortung für diese Entwicklung.

Ein weiterer Trend bei den jungen Leuten ist das Stubenhocken. Ist das schon Neo-Biedermeier?

Hurrelmann : Auch da sind wir wieder beim Digitalen. Vom eigenen Sofa oder vom Café um die Ecke aus kann sich jeder über sein Smartphone organisieren und hat dabei die ganze Welt vor sich auf dem Bildschirm. Das beherrschen die jungen Leute, und da sind sie den Älteren klar überlegen. Wir können in den Studien beobachten, dass die direkten Treffen etwas weniger werden. Darunter leiden Kinos, Kneipen und Clubs. Man muss sich nicht mehr bewegen und genießt es, zuhause zu sein. Da kommt ein Schuss Bequemlichkeit dazu.

Dieses Bedürfnis nach Schutzräumen gilt nicht nur für das eigene Zuhause, sondern auch für Universitäten, in denen der Wettstreit der Weltanschauungen von Political Correctness und Identitätspolitik zurückgedrängt wird. Kommt das dazu?

Hurrelmann : Das kommt schon in den Schulen dazu und setzt sich an den Unis fort. Schulen und Hochschulen sollen möglichst familiär sein, also in gewissem Sinne eine Verlängerung des Familienlebens. Man erwartet von Lehrern und Professoren, dass sie sich so ähnlich verhalten wie die Eltern. Das ist unverkennbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass auf Schulen und vor allem Unis in Sachen Digitalisierung noch mehr Druck ausgeübt wird, damit das Studium im Idealfall weitgehend von zuhause aus absolviert werden kann.

Die Stubenhockerei hat also wenig mit dem nachlassenden Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu tun?

Hurrelmann : Das würde ich so nicht sagen. Eltern haben im Blick auf ihre Kinder ein unglaublich starkes Gefühl von Unsicherheit. Sie glauben, dass das Leben ihrer Kinder auf der Straße und in der Schule so riskant sei wie niemals zuvor. Auch dazu trägt die Digitalisierung des Alltags bei, denn der Schulbusunfall auf der Landstraße in Buxtehude wird heute ebenso als nah empfunden wie der Zwischenfall an einer Grundschule in Helsinki. Ohne die permanente Verfügbarkeit von Nachrichten bekämen Eltern solche Vorfälle gar nicht mit.

Täuscht der Eindruck, dass bei jungen gebildeten Leuten das Interesse an Sex geringer ist als früher?

Hurrelmann : Von der Tendenz her ist das so. Die sexuelle Aktivität nimmt nicht zu, sondern ab. Das hängt wiederum ganz stark damit zusammen, dass digitale Informationen den Lebensalltag steuern. Entgegen aller Vermutungen sind Datingportale keine Einrichtungen, durch die sexueller Kontakt stärker wird. Man wird eher wählerischer und zurückhaltender. Durch den unbegrenzten Zugang zu sexualisierten Darstellungen in der digitalen Welt sind die jungen Leute auch verunsichert. Im schlimmsten Fall kann der Hang zur Selbstverliebtheit ein sozial-pathologisches Problem werden. In den USA ist das bereits ein Thema.