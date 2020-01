Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Der geringe Abstand, der auf der Hauptstraße nach dem geplanten Umbau die Radfahrer von der Straßenbahn trennt, ist einer der großen Kritikpunkte an der Planung der Stadt und stand auch beim Erörterungstermin am 1. Oktober im Fokus. Allerdings: Für die noch ausstehende Genehmigung dieser Planung durch die Bezirksregierung Detmold ist dieser Punkt wohl unerheblich.

Vertreter der Stadt Bielefeld waren in dieser Woche bei der Bezirksregierung in Detmold, um sich im Zuge des Planfeststellungsverfahrens Hausaufgaben abzuholen, Hinweise zu bekommen, zu welchen Aspekten ihrer Planung weitere Erläuterungen sinnvoll wären. Daraus wurde klar, wo die Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde möglicherweise Stolpersteine im Vorhaben sieht.

So sieht die Bezirksregierung unter anderem noch weiteren Untersuchungs- und Erläuterungsbedarf bei der Frage der Standortwahl der Hochbahnsteige. Sie hat die Vorhabenträgerin gebeten, die bisherigen Darlegungen zu ergänzen. Außerdem regt die Bezirksregierung ein Konzept an, mit dem denkbare Härten durch die 20-monatige Bauzeit für die Anlieger, insbesondere die Geschäfte, abgefedert werden. Die Bezirksregierung habe deutlich gemacht, „dass sie eine Regelung für erforderlich hält“, erklärt deren Sprecher Andreas Moseke dem WESTFALEN-BLATT.

Mit rund 35 Einwendungen hatten sich Anlieger gegen die Planung zum Umbau der Hauptstraße gewandt, die den Bau dreier Hochbahnsteige zwischen Gaswerkstraße und Jenaer Straße zum Ziel hat. Durch den Umbau soll der Öffentliche Personennahverkehr barrierefrei zugänglich gemacht, soll die Hauptstraße für die breiteren Vamos-Bahnen befahrbar werden. Dazu muss der Verkehrsraum der engen Hauptstraße neu aufgeteilt werden.

In einem nicht öffentlichen Erörterungstermin, dessen Protokoll dieser Zeitung vorliegt, konnten Gegner der Planung ihre Einwände vortragen und mit Vertretern von Stadt, Mobiel und Bezirksregierung diskutieren .

Radverkehr

Einer der wesentlichen Kritikpunkte in der Erörterung war der Radverkehr, den auch Frank Auf dem Hövel, Verhandlungsleiter der Bezirksregierung, als „nicht unproblematisch“ betrachtet. Die Stadt möchte den Rad- vom Fußverkehr trennen, Radfahrer sollen auf der Fahrbahn fahren, Schutzstreifen ihren Bereich markieren. Der Knackpunkt: Aufgrund des engen Straßenraums würden Straßenbahnen an einigen Stellen mit nur 14 Zentimetern an Radlern vorbeifahren. Rechtsanwalt Dr. Hermann Gördes, Vertreter der Planungsgegner: Der künftig geltende gesetzliche Mindestabstand von 1,5 Meter könne nicht eingehalten werden, die Stadtbahn müsste somit hinter einem Radfahrer herfahren. Die Ansicht der Stadt, dass die Abstandsregelungen nur für Pkw gelte und nicht für Stadtbahnen, hielt Auf dem Hövel für „rechtlich nicht haltbar“.

Allerdings, so wurde jetzt von Seiten der Bezirksregierung deutlich, dürfte dieses Problem einer Genehmigung nach jetziger Rechtsauffassung wohl nicht im Wege stehen: Ob die Bahn Abstand halten müsse oder vorbeifahren dürfe, sei eine straßenverkehrsrechtliche Sache. Für das Baurecht, über das die Behörde entscheide, sei das nebensächlich.

Standorte

Wesentlicher ist offenbar die Frage, wo die drei Haltestellen platziert werden. Die Stadt will sie an der Gaswerkstraße, östlich der Germanenstraße sowie zwischen Berliner und Jenaer Straße bauen. Das habe auch technische Gründe, insbesondere am neuen Standort Brackwede Kirche. Am jetzigen Haltepunkt sei ein Hochbahnsteig in der Kurvenlage vor der Kirche nicht machbar. Die Bahnsteige würden mindestens vier Meter breit, müssten gerade verlaufen. Am derzeitigen Standort lägen Gebäude zu nah an der Fahrbahn, als dass ein Hochbahnsteig dort untergebracht werden könne.

Planungsgegner hatte Alternativvorschläge für Haltepunkte gemacht, unter anderem vor der Sparkasse. Nach Angaben der Verwaltung seien die nicht weiter geprüft worden, weil die politischen Gremien sich für andere Standorte entschieden hätten. Gördes regte in der Erörterung an, die Planfeststellungsbehörde solle sich auch mit den Alternativen beschäftigen. Die Bezirksregierung forderte die Stadt jetzt auf, ihre Standortwahl näher zu erläutern.

Anlieger

Große Sorgen haben vor allem Geschäftsleute und Ärzte an der Hauptstraße, wenn 20 Monate lang die Erreichbarkeit ihre Läden und Praxen stark eingeschränkt ist, Kunden und Patienten möglicherweise ausbleiben. Dirk Vahrson vom Amt für Verkehr betonte, man wolle nur einmal das Weihnachtsgeschäft belasten. Der Bezirksregierung reicht das offenbar nicht aus. Frank Auf dem Hövel sieht die Notwendigkeit, angesichts der Dauer der Bauzeit die Maßnahme „zumutbar und ohne gravierende Einnahmeverluste für die Geschäftsinhaber“ durchzuführen. Im Gespräch in dieser Woche empfahl die Behörde der Stadt, ein Konzept vorzulegen, mit dem Härten für Anlieger vorgebeugt werden kann.

Die Bezirksregierung will unter anderem auch prüfen, ob die Verkehrsregelung für das Wohngebiet nördlich der Hauptstraße auch ins Planfeststellungsverfahren aufgenommen werden soll.

Nach Einschätzung der Stadt führen die Erörterungen mit der Bezirksregierung nur zu geringen Planungsänderungen, hieß es jetzt im Stadtentwicklungsausschuss.