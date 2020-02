Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Es sind Zeiten des Umbruchs, in denen Daniel Wiegmann nach Milse gekommen ist. Denn die Vorbereitungen für die Fusion der beiden evangelischen Gemeinden Milse und Altenhagen laufen bereits, vollzogen wird der Zusammenschluss, wie berichtet, im Januar 2021. An diesem Sonntag wird Wiegmann als neuer Pfarrer ordiniert.

Aktiv in der Milser Gemeinde ist der 33-Jährige allerdings schon seit dem vergangenen Sommer. An diesem Sonntag wird er jedoch in einem feierlichen und musikalischen Gottesdienst von Superintendent Christian Bald in sein Amt berufen und eingesegnet.

Offenheit der Menschen

Die Offenheit der Menschen in der etwa 2000-köpfigen Gemeinde und ihre Aufgeschlossenheit sind es, die Daniel Wiegmann in den vergangenen Monaten besonders zu schätzen gelernt hat. „Im vergangenen Sommer haben wir zum Beispiel in der Kirche eine Leinwand aufgestellt und einen Spielfilm gezeigt. Für die richtige Kino-Atmosphäre haben wir dabei auch eine Popcorn-Maschine aufgestellt, und das war auch drei Tage später noch zu riechen“, nennt er ein Beispiel für die Bereitschaft, auch neue Wege zu gehen. Und ergänzt: „Das wäre sicher nicht in jeder Gemeinde möglich gewesen.“

Besonders sei in Milse darüber hinaus, dass es in der Kirche viele Veranstaltungen über die Gottesdienste hinaus gebe. Vor allem spiele Musik eine große Rolle. Wiegmann: „Fast immer, wenn man hierher kommt, wird musiziert.“ So wird auch der Gottesdienst zu seiner Ordination vom Milser Jugendchor und dem Posaunenchor begleitet.

Und auch für ihn persönlich spielt Musik eine große Rolle. „Ich habe selbst Klavier und Orgel gespielt und bin über die Kirchenmusik zum Beruf des Pfarrers gekommen“, erzählt der 33-Jährige.

Studium in Wuppertal und Münster

Nach dem Abitur in seiner Heimatstadt Gladbeck studierte er evangelische Theologie in Wuppertal und Münster und arbeitete nach dem ersten Examen eineinhalb Jahre als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni in Münster. Nach dem Vikariat in Gemen (Kreis Borken) und dem anschließenden zweiten Examen legte er dann einen Auslandsaufenthalt ein. „Eigentlich wollte ich in die USA. Aber es war schwierig, ein Visum zu bekommen.“ So knüpfte er Kontakte zu einer deutschsprachigen Gemeinde im kanadischen Montreal, wo er ein einjähriges Auslandsvikariat absolvierte.

Mit beeinflusst worden sei die Auswahl der Stadt auch durch seie damalige Freundin und heutige Frau, erzählt Daniel Wiegmann: „Sie wollte gerne in die französischsprachige Provinz Quebec.“ Montreal sei aber auch eine faszinierende Stadt, und das Gemeindeleben funktioniere dort wesentlich anders, so der 33-Jährige. „Die Gemeinde hat nur etwa 250 bis 300 Mitglieder. Aber davon sind 200 wirklich aktiv. Die Gemeinde steht damit stärker auf eigenen Beinen, muss aber auch viel mehr selbst leisten.“

Auf den Fusionsprozess konzentrieren

Seit Juni 2019 ist Daniel Wiegmann in Bielefeld, wo er seine Stelle als Pfarrer im Probedienst je zur Hälfte auf die Milser Gemeinde und die Neustädter Mariengemeinde aufteilt. „Eigene Akzente in der Arbeit zu setzen ist deshalb nicht leicht“, sagt er. In Milse solle er Pfarrer Gerald Wagner, der auch für die Altenhagener Gemeinde zuständig ist, seit der dortige Pfarrer Udo Schneider in den Ruhestand gegangen ist, „den Rücken frei halten“, damit sich dieser auf den Fusionsprozess konzentrieren kann.

Darüber hinaus unterrichtet Daniel Wiegmann an der Bültmannshofschule evangelische Religion, „auch das macht mir viel Spaß“, erzählt er.

Eine seiner Kernaufgaben aus Pfarrer sieht er darin, „Menschen dabei anzuleiten und zu ermutigen, Gott zu finden“.