Von Andreas Kolesch

Schlimmstenfalls könnte OWL leer ausgehen. Eine Schnellfahrstrecke wäre auch entlang des Mittellandkanals denkbar – dann aber über Osnabrück, und nicht mehr über Bielefeld.

Klar ist: Ohne Kompromisse wird es nicht gehen – auf beiden Seiten. Sollte der vom Bund bevorzugte und in der Region einhellig abgelehnte Tunnel durch den Jakobsberg bei Porta Westfalica tatsächlich nicht gebaut werden, wäre eine Ertüchtigung der bestehenden Bahnstrecke unumgänglich. Die allerdings würde einige Minuten weniger Fahrzeitersparnis bringen – für den Bund schwerlich akzeptabel. Was also könnte die Region in die Waagschale werfen, um Bahn und Verkehrsministerium umzustimmen?

Neinsagen reicht nicht. Die Region sollte so schnell wie möglich selbst eine Alternative erarbeiten – mit allen Beteiligten einschließlich der Naturschutzverbände. Andernfalls werden die Weichen anderswo gestellt.