Bielefeld (WB/hz). Bei einem Feuer in einem Reihenendhaus an der Kopernikusstraße im Bielefelder Stadtteil Gellershagen hat am Freitag ein bettlägeriger Mann (55) lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten. Das Opfer wurde zunächst vom Rettungsdienst ins Klinikum Bielefeld-Mitte gebracht. Dort erlag der 55-Jährige am Abend gegen 18 Uhr seinen schweren Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher.