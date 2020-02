Sein Auto landete auf dem Dach. Der Unfall ereignete sich gegen 11.12 Uhr auf der A33 in Steinhagen in Höhe der Autobahnüberführung Bahnhofstraße zwischen den Anschlussstellen Steinhagen und Halle-Künsebeck. Während einer Probefahrt mit einem Porsche 911 verlor der 34-jährige Bielefelder auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Im Anschluss geriet der Porsche ins Schleudern und kam nach rechts in den Grünstreifen ab, wo er nach etwa 250 Metern auf dem Dach zum Stillstand kam. Er war in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs.

Mehrere Leitpfosten wurden umgefahren und das Auto überschlug sich. Der Fahrer, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, konnte sich ohne fremde Hilfe aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug musste an der Unfallstelle geborgen werden. Feuerwehr und Polizei führten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es entstand Sachschaden von etwa 70.000 Euro.