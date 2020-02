Von Burgit Hörttrich

12.000 Besucherinnen auf der Messe „Handmade“ Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Und ja, das berüchtigte Gendersternchen (Besucher*innen) ist hier vollkommen überflüssig, denn die Messe „Handmade“ ist zu mindestens 95 Prozent eine Frauenveranstaltung. Was bei dem Angebot auch kein Wunder ist: Stoffe, Bänder, Spitzen, Filzhüte, Handtaschen, Schmuck. Die Veranstalter sprechen erneut von 12.000 Besucherinnen am Wochenende.

Viktoria König, eigens aus Göttingen angereist, offeriert Wolle aus selbst gefärbtem Garn. In Bielefeld sei die Sorte namens „Macho Man“ immer als erste ausverkauft: Sie besteht aus weißem, blauem und schwarzem Garn und das Ergebnis sind, klar, Arminia-Socken für ihn. Unikate.

Sockenstricken ist Trend

Stricken – genauer – Sockenstricken sei Trend, versichert Viktoria König. Sie rät Anfängerinnen an der Nadel, sich nicht entmutigen zu lassen: „Mein erstes Paar war furchtbar, aber aufgeben gilt nicht.“ Inzwischen benötige sie für ein Paar Socken, Größe 45, „vier Abende vor dem Fernseher“.

Petra Morton-Rennalls ist Stammkundin bei Frank Bergs aus Viersen. Der verkauft Stoffe aller Art – von der beschichteten Baumwolle bis zu Gobelin. Die Bielefelderin: „Ich nähe selbst, eine Auswahl wie hier habe ich sonst doch nirgendwo in der Gegend.“ Sie bestelle auch im Internet, aber: „Die Stoffe direkt anzufassen, das bringt doch auch neue Ideen.“

Strass- und Paillettenstoffe konkurrieren mit Samt oder Baumwolle. Auch das Quilten ist nach wie vor in Mode, die Stoffauswahl an den Ständen riesig.

Dazwischen: Stände, an denen Schmuck verkauft wird. Andrea Ladage aus Bochum hat als Blickfang ein Mosaik-Waschbecken aufgestellt: „Ja, so etwas machen ich auch.“ Besonders nachgefragt bei der „Handmade“ aber sind ihre formbaren Ketten, ihre Magnetbroschen und ihre Ohrringe „für Frauen ohne Ohrlöcher“.

Auch Freude an Holzarbeiten

Dass Frauen auch Freude daran haben, mit Holz zu arbeiten, weiß Matthias Lauterborn aus Landsberg am Lech genau. Er bietet an seinem Stand Workshops an, in denen Kugelschreiberhüllen aus Ahornholz gedrechselt werden können. „Das dauert 20 Minuten und jeder Stift ist ein Unikat“, sagt er. Etwas für Männer? „Vielleicht“, sagt Lauterborn, aber: „Der Andrang von interessierten Frauen ist groß, da haben Männer wenige Chancen.“ Jana Prange-Suzuki drechselt mit Hingabe. „Ich bin mit meiner Schwester auf der ‘Handmade’ und das Drechseln hat mich gleich interessiert.“

Zwischen Bergkäse und Apfelringen, Pralinen, Chutneys, blauen Mais-Chips und Likören gibt es tatsächlich einen Anlaufpunkt für Männer. Eduard Pinneker bietet Probierschlücke vom „Moonshine“-Whiskey an. Der ist abgefüllt in Behältnissen, die nicht nur auf den ersten Blick an Honiggläser erinnern. Deshalb wirbt Pinneker mit einem Schild mit der Aufschrift „Schnaps, kein Honig“. Männliche Kunden allerdings sind trotzdem rar gesät. Die Entschuldigung laute häufig: „Lieber nicht, ich hole hier doch nur meine Frau ab.“ Dafür probiert Lotta. Ihr Urteil: „Lecker!“