Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Zum dritten Mal lädt die Founders Foundation am 13. Februar 2020 zur Start-up-Konferenz »Hinterland of Things«. Möglich, dass zumindest einer der prominenten Referenten in Bielefeld diesmal auf einem E-Scooter vorrollen wird: Lawrence Leuschner ist Chef der Herstellerfirma Tier Mobility. Ein anderer könnte im Elektroauto vorfahren: Daniel Kirchert ist Chef des 2017 in China gegründeten E-Autoherstellers Byton, der sich selbst als Konkurrent von Tesla empfiehlt.