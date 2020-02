Bielefeld (WB). Der Stromabnehmer einer Stadtbahn hat am Montag in Schildesche die Fahrleitung der Linie 1 beschädigt. Die Störung wurde gegen 16.15 Uhr behoben.

Gegen 13.45 Uhr beschädigte der Stromabnehmer in Höhe der Haltestelle Deciusstraße die Fahrleitung. Dadurch konnten die Stadtbahnen von der Sudbrackstraße bis zur Endhaltestelle in Schildesche nicht verkehren, Mobiel setzte auf dem Streckenabschnitt Ersatzbusse ein. Die Ursache für den Zwischenfall ist noch unbekannt. Der Autoverkehr an der Beckhausstraße wurde einspurig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Gegen 16.15 Uhr war die Störung behoben.