Haben sich bei der Mathematik-Olympiade für die Landesrunde qualifiziert: (von links) Immanuel Berg (Georg-Müller-Schule), Luca Krüger (Marienschule), Siri Malin (Helmholtz-Gymnasium), Lotta Quisbrock (Gymnasium Heepen), Raoul Schutzeichel-Luque (Oberstufenkolleg), Sarah Trautwein (Marienschule) und Mathe-Lehrerin Inga Kristin Pörschke-Watt. Auf dem Foto fehlt Roxana Mittelberg (Gymnasium am Waldhof).

Bielefeld (WB/bp). Sarah Trautwein (11) hat die zweite Runde der Mathematik-Olympiade mit Bravour überstanden und will im Februar beim Landeswettbewerb in Hamm zeigen, was sie kann. Sieben junge Mathe-Künstler aus den Klassen 5 bis 13 haben es aus einem Starterfeld von 125 geschafft, sich für die Landesrunde zu qualifizieren.