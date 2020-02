Bielefeld (WB). An­dreas Englisch (56) gilt als bekanntester deutscher Vatikanexperte überhaupt. Der Autor und Korrespondent hat 2005 nicht nur vorausgesagt, dass Joseph Ratzinger Papst werden würde. Er hat auch früh einen möglichen Rücktritt Benedikt XVI. in Aussicht gestellt. Am Rande einer Lesung in Bielefeld hat Andreas Schnadwinkel mit Andreas Englisch über aktuelle Entwicklungen im Vatikan gesprochen.