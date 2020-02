An diesem Montag fällt der Unterricht an vielen Schulen aus. Foto: dpa

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Wegen des Orkantiefs „Sabine“ fällt an diesem Montag an einer Reihe Bielefelder Schulen der Unterricht aus.

Sämtliche städtischen Gesamt- und Sekundarschulen bleiben geschlossen. Es findet kein Unterricht statt. Es sind dies die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule, die Gesamtschule Quelle, die Gesamtschule Rosenhöhe, die Martin-Niemöller-Gesamtschule sowie die Sekundarschulen Königsbrügge und Gellershagen.

Auch am Max-Planck-Gymnasium, dem Gymnasium und der Sekundarschule Bethel und am Gymnasium am Waldhof fällt der Unterricht an diesem Montag definitiv aus. „Bei uns ankommende Kinder werden bis zum Ende der Sturmhochphase betreut“, heißt es zusätzlich auf der Homepage des „Waldhof“. Aufgrund der Sturmwarnungen hat sich außerdem das Ratsgymnasium dazu entschlossen, keinen Unterricht durchzuführen. Dem schloss sich am Sonntag auch die Realschule Jöllenbeck an.

„Es liegt eine Sturmwarnung für Montag vor. Als Eltern können Sie entscheiden, ob der Schulweg für Ihr Kind zumutbar ist“, so das Helmholtz-Gymnasiums auf seiner Internetseite. Ähnlich halten es auch die Grundschule Brake, die Diesterwegschule, der Grundschulverbund Wellensiek-Hoberge, die Grundschule Quelle, die Grundschule Dornberg und die Eichendorffschule. Grundsätzlich stehe es den Eltern frei, ihre Kinder am Montag in die Schule zu schicken, hatte das NRW-Schulministerium bereits am Freitag erklärt.