An diesem Montag fällt der Unterricht an vielen Schulen aus. Foto: dpa

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Wegen des Orkantiefs „Sabine“ fällt an diesem Montag an einer Reihe Bielefelder Schulen der Unterricht aus. Das Theater Bielefeld hat seine Vorstellungen von „Die Jagd“, „Noostopia“ und „She kills Monsters“ an diesem Sonntag abgesagt. Bereits gekaufte Karten können an der Theater- und Konzertkasse (Tel. 0521 51-5454) oder an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben oder gegen eine andere Vorstellung getauscht werden.