Ein Blick in die Rotation des WESTFALEN-BLATTES. Foto: Oliver Schwabe

Bielefeld/Paderborn (WB). Der Sturm wirbelt die gewohnten Abläufe in Deutschland durcheinander. Damit Leser des WESTFALEN-BLATTES trotzdem zuverlässig an Ihre Lokalzeitung kommen, ist die eZeitung am Montag für jedermann frei zugänglich.