Paderborn/Bielefeld/Düsseldorf (dpa/WB). Weit vor seinem Höhepunkt in der Nacht zum Montag hat Sturmtief „Sabine“ in Nordrhein-Westfalen bereits Auswirkungen gezeigt. Die Bahn bereitet sich auf Schäden vor und streicht Verbindungen. Flüge sind abgesagt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach für die Region weitere offizielle Warnungen vor Unwettern aus: Am späten Nachmittag sei auch in flacheren Regionen des Landes mit orkanartigen Böen zu rechnen, teilte der Dienst am Sonntag mit. Zuvor hatten die Experten bereits davor gewarnt, dass die ersten Orkanböen am Nachmittag über die Hochlagen im Sauerland und der Eifel fegen würden. In der Nacht auf Montag halten die Meteorologen mittlerweile sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern für möglich. Viele Feuerwehren haben bereits all ihre aktiven Mitglieder aktiviert und befinden sich in Alarmbereitschaft.

Höhepunkt am Abend und in der Nacht

„Der Höhepunkt des Orkans erreicht NRW am Abend und in der ersten Hälfte der Nacht“, sagte DWD-Meteorologe Malte Witt am Sonntag. Auch am Montag solle es jedoch noch stürmisch mit Orkanböen bleiben. „Das ist keine ungefährliche Situation“, sagte Witt. „In festen Gebäuden ist man sicherlich besser aufgehoben.“

Auch Städte und Gemeinden riefen ihre Bürger erneut dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. So schließen viele Zoos, Museen oder auch Brauhäuser ihre Türen. Spaziergänger sollten Parks und Wälder meiden. Außerdem solle man Fenster und Türen schließen und leichte Gegenstände wie Gartenmöbel sichern.

Schulen geschlossen, Bahn mit Krisentrupps

Da es auch am Montag noch stürmisch bleiben soll, bleiben in den meisten Großstädten des Landes die Schulen geschlossen. Nach einer Vorgabe des Schulministeriums sind jedoch überall Notbereitschaften vor Ort, die trotzdem ankommende Schüler in Empfang nehmen. Auch viele städtische Kindertagesstätten bleiben geschlossen.

Auch im Verkehr rechnet man mit Chaos: Die Bahn rüstet sich mit Krisentrupps, die umfallende Bäume von den Gleisen holen sollen und empfahl Reisenden, ihre Fahrten - wenn möglich – zu verschieben. Der ADAC Nordrhein riet, das Auto am besten stehen zu lassen. Von den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn aus wurden etliche abgehende Flüge gestrichen, wie etwa die Airline Eurowings auf ihrer Internetseite mitteilte.

Ostwestfalen-Lippe

Bahnverkehr: Auch eine komplette Einstellung des Bahnverkehrs sei nicht auszuschließen, teilte der Nahverkehr Westfalen-Lippe mit. Damit auch ein Gesamtüberblick über die Lage des Bahnverkehrs in der Region möglich ist, hat der NWL auf seiner Homepage eine Bündelung sämtlicher für Westfalen-Lippe wichtiger Informationsquellen bereitgestellt.

Flughafen Paderborn-Lippstadt: Auch in Büren-Ahden wurden für Sonntag und Montag mehrere Flüge gestrichen, wie der Internetseite zu entnehmen ist.

Andrea Berg in Halle: Das Konzert in der OWL-Arena ist abgesagt worden.

Arminia Bielefeld: Das Spiel gegen Regensburg wurde angepfiffen und endete 6:0 für den DSC. Das Fanfest wurde abgesagt, der VIP-Raum früher geschlossen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Bielefeld: https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Bielefeld

- Kreis Paderborn: https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Paderborn

- Kreis Höxter: https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Hoexter

- Kreis Gütersloh: https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Guetersloh

- Kreis Minden-Lübbecke: https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Minden-Luebbecke

- Kreis Herford: https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Herford