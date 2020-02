Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). An ihrem 18. Geburtstag wünscht sich Agnes, ihr Leben wäre nicht so schrecklich langweilig. Ein Wunsch, der in Erfüllung geht – auf schreckliche Weise: Agnes verliert bei einem Autounfall ihre Eltern und ihre 15-jährige Schwester Tilly.

Jahre später: Agnes ist Lehrerin, ganz und gar durchschnittlich, sie hat seit fünf Jahren einen ebenfalls durchschnittlichen Freund, Miles, mit dem sie zusammen ziehen will. Beim Packen stößt sie auf eine Episode, die Tilly für das Rollenspiel „Dungeons and Dragons“ geschrieben hat.

In der Reihe ‘Jungplus Selbstauslöser’ setzten junge Laiendarsteller mit Hilfe verschiedener Abteilungen des Theaters ihre Konzepte für die Bühne um. ‘She kills Monsters’ von Qui Nguyen erlebte am Samstag die deutsche Erstaufführung auf der TAM-3-Bühne. Regie führte Martina Breinlinger.

Entstanden ist ein Stück, in dem Realität und Fantasy-Welt kaum auseinander zu halten sind. Agnes wird vom ‘Dungeonmaster’ eingeladen, selbst mit einzusteigen. Und so übernimmt sie eine Rolle im Kampf gegen die Monster, die Tillys Seele gestohlen haben, und dringt dabei immer tiefer in das Wesen ihrer Schwester vor. Agnes muss erkennen, dass sie Tilly gar nicht gekannt, ja, eigentlich gar nicht so recht wahrgenommen hat. Sie lernt im Nachhinein Tillys Freunde und Feinde kennen – und begegnet ihnen in beiden Welten.

Vera ist in beiden Welten Agnes’ beste Freundin, während Miles, der langweilige Anzugträger, sich erst bewähren muss, um nicht in „Dungeons and Dragons“ mit dem Schwert durchbohrt zu werden. Es gibt eine Erzählerin, die die Hintergründe, wo nötig, aufschlüsselt, Dämon Orcus hat keinen Spaß mehr am Dämon-sein, Lilith (Eliszabeth in der realen Highschool-Welt) hatte eine besondere Beziehung zu Tilly, die vermeintlichen Cheerleader Evil Gabbi und Evil Tina tragen ebenso zu Agnes’ Verwirrung bei wie die Elfe Farrah.

Was Agnes verwirrt, durchschaut der Zuschauer dank der stringenten Inszenierung sofort. Die Darsteller leben ihre Rollen, schaffen wie zum Beispiel Orcus, der Dämon, allein durch das absichtlich übertriebene, klischeehafte Auftreten, die fast schon comic-haften Kostüme, komische Momente.

„Dungeons and Dragons“ ist das Vehikel, das Agnes mit ihrer Vergangenheit aussöhnt und sie bereit macht, sich ihrer Zukunft zu stellen. Die 90 Minuten vergehen so schnell wie ein Abenteuer im Rollenspiel.

Das Publikum ist begeistert von der neuen ‘Selbstauslöser’-Ausgabe und der Leistung der jungen Darsteller, die mühelos von einem Charakter in den nächsten schlüpfen.

Die nächste Vorstellung findet am Dienstag, 11. Februar, 20 Uhr, statt. Karten gibt es unter Telefon 0521/515454.