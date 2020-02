Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Die Zahl der Grundschüler in Bielefeld wird in den kommenden Jahren noch deutlicher ansteigen als bisher angenommenen. Eine neue Statistik des Amtes für Schule vom 20. Januar weist für das Schuljahr 2025/26 2787 Kinder mehr aus als im laufenden (11.397 Grundschüler). Zuletzt war in einer Verwaltungsvorlage noch von 1800 zusätzlichen Grundschülern die Rede gewesen. Aktuell plant die Verwaltung drei neue Grundschulstandorte, um der Entwicklung Rechnung zu tragen. Doch das allein dürfte nicht ausreichen.

Nach den Berechnungen des Amtes für Schule werden die Astrid-Lindgren-Schule in Sennestadt und die Hellingskampschule mit jeweils 157 Kindern die höchsten Zuwächse verzeichnen. Die Astrid-Lindgren-Schule besuchen aktuell 298 Jungen und Mädchen. In fünf Jahren werden es 455 sein. Die Hellingskampschule arbeitet im Verbund mit der Josefschule. Am Standort Herforder Straße werden derzeit 176 Kinder unterrichtet, 2025 dürften es 333 sein. Der Zuwachs dort resultiert auch aus einem neuen Wohngebiet, das in der Nachbarschaft entstehen wird. Ein Neubau der Hellingskampschule ist außerdem schon fest eingeplant.

Hohes Bevölkerungswachstum

Die Berechnungen beruhen auf dem aktuellen Wohnort der bereits geborenen Kinder. Außerdem wurde für die Schulstandorte wie bei der Hellingskampschule die Umsetzung bestehender Bebauungspläne einbezogen. Die Aufnahme von Flüchtlingen, vor allem aber der Zuzug aus anderen EU-Staaten und auch aus dem Bielefelder Umland haben die Einwohnerzahl Bielefelds auf mehr als 340.000 anwachsen lassen. Damit ist auch die Zahl der schulpflichtigen Kinder deutlich gestiegen.

Nach den Erhebungen des Amtes werden neben der Astrid-Lindgren- und der Hellingskampschule noch sechs weitere Grundschulen Zuwächse im dreistelligen Bereich verzeichnen: die Bückardtschule im Stadtbezirk Mitte (plus 128), die Grundschule Babenhausen (plus 119), die Grundschule Ummeln (plus 134), die Hans-Christian-Andersen-Grundschule in Sennestadt (plus 128), die Gadderbaumer Martinschule (plus 107) die Osningschule im Stadtbezirk Stieghorst (plus 100) und die Volkeningschule in Mitte (plus 109).

Erkennbar weniger Schüler als derzeit werden nur zwei Grundschulen haben. Am Standort Hoberge (im laufenden Schuljahr 109 Kinder) des Grundschulverbundes Wellensiek-Hoberge-Uerentrup werden 2025 15 Kinder weniger erwartet, in Ubbedissen (zurzeit 296) 14. Im Fall der Grundschule Dornberg wird der Rückgang von neun Kindern im Einzugsbereich des Hauptstandortes durch einen Zuwachs am Verbundstandort in Schröttinghausen um 37 Kinder mehr als ausgeglichen.

Raumbedarf wird ermittelt

Derzeit wird in der Verwaltung ermittelt, welche Auswirkungen die steigenden Grundschülerzahlen auf den Raumbedarf an den 47 Bielefelder Grundschulstandorten haben wird. Während einige Schulen wie die Grundschule Quelle, die bis 2025 84 zusätzliche Kinder erwartet, bereits jetzt aus allen Nähten platzen, weisen andere Schulen noch Raumkapazitäten auf und könnten die erwarteten höheren Schülerzahlen auffangen. Erheblichen Bedarf gibt es aber auch an Räumen für den offenen Ganztag an vielen Grundschulen. Konkrete Ausbauszenarien will die Verwaltung im April vorlegen.

Die drei neuen Grundschulen sollen – wie berichtet – im Bereich Dornberg/Babenhausen, in Sieker, wahrscheinlich an der Oldentruper Straße, und im Süden von Sennestadt entstehen. Die jeweiligen Bezirksvertretungen werden sich in diesem Monat mit den Überlegungen beschäftigen. Aktuell arbeitet die Stadt an einer umfassenden Schulentwicklungsplanung auch für die weiterführenden Schulen. Die Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen.