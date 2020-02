An der Joseph-Haydn-Straße in Sieker krachte ein Baum auf ein abgestelltes Auto. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB). Weil Bäume umgeknickt sind, hat die Polizei Osning- und Selhausenstraße am Sonntagabend gesperrt. Sturm „Sabine“ verlief in Bielefeld am frühen Abend bisher eher glimpflich.