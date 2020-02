Die Feuerwehr musste in Bielefeld zu mehreren umgestürzten Bäumen wie hier in Sieker ausrücken. Foto: Christian Müller

Diese waren über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Bei den Einsätze handelte es sich um umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste. Verletzt wurde niemand, größere Schäden entstanden nicht.

Der Bus- und Stadtbahnverkehr von Mobiel wurde durch den Sturm kaum beeinträchtigt. Lediglich die Buslinien, die über die Osning- und Lämershagener Straße geführt werden, mussten umgeleitet werden, da die Straßen derzeit noch gesperrt sind. Die Bus-Linie 21 konnte nur bis Dornberg fahren, da die Wertherstraße im weiteren Verlauf gesperrt war.

Unsicherheit herrschte in den Morgenstunden bei etlichen Hausbesitzern, die laut Plan am Montag von der Müllabfuhr angefahren werden sollten. In einigen Straßenzügen war am Sonntagabend keine einzige Tonne an die Straße gestellt worden. Erst nach einem Anruf unter der städtischen Servicenummer (erreichbar nicht vor 7.30 Uhr) wurde klar, dass der Müll – anders als das Sperrgut übrigens – nahezu planmäßig abgeholt würde.