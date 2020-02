Bielefeld (WB/HHS). Die Preisträgerkonzerte im Rahmen von „Jugend musiziert“ sind immer so etwas wie das Schaulaufen beim Eiskunstlauf. Wenn die Punkte vergeben sind, lässt es sich gleich viel entspannter aufspielen.

So macht sich Johannes Strzyzewski, Direktor der Musik- und Kunstschule Muku, angesichts der ausgewählten Auftritte der besonders ausgezeichneten Teilnehmer am Sonntagmorgen im Vortragssaal der Kunsthalle durchaus berechtigte Hoffnungen: „Wir wünschen uns, dass ‚Jugend musiziert‘ zu einem richtigen Festival wird.“ Um einen angemessenen Abschluss braucht er sich jedenfalls keine Gedanken zu machen.

Sebastian Foron, Cello-Lehrer und in der Muku einer der Zuständigen für den Wettbewerb, hatte aus den Wertungsbeiträgen, mit denen die Teilnehmer am 25. und 26. Januar an den Start gegangen waren, ein sowohl stimmungsvolles als auch abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Darbietungen zeigten die ganze Bandbreite von „Jugend musiziert“: klassische Klavier-Solos, fein abgestimmte Ensemble-Auftritte, glockenklare Gesänge oder moderne, aber nicht minder virtuose Stücke auf der (Pop-)Gitarre.

Ein Lächeln auf den Gesichtern

Malte Wagener hätte mit Frederic Chopins Polonaise in fis-Moll op. 44 durchaus ein größeres Klassik-Publikum überzeugen können. Aufhorchen im doppelten Wortsinne ließ einer der jüngsten Teilnehmer. Jani Kipp schlug nicht nur mit erstaunlicher Sicherheit auf seine Drums ein, er bot auch noch ein selbst komponiertes Stück – inklusive Titel zum Schmunzeln: „Auf der Kipp(e)“.

Was Leon Timko mit der akustischen Gitarre aus dem Imagine-Dragons-Superhit „Believer“ herauszuholen wusste, konnten wahrscheinlich nur seine Altersgenossen im Teilnehmerfeld beurteilen. Aber eigentlich ist es nichts neues: Crossover funktioniert auch ohne Strom. Und als Mirjam Gürtler, Anna Hoene, Hannah Lim und Franziska Bergmann auf die Zielgerade ihrer Cello-Darbietung einbogen, machte sich ein Lächeln auf ihren Gesichtern breit: Alles hat wunderbar geklappt.

„Wir lernen, wenn wir jung sind“

Bevor schließlich alle Preisträger auf der Bühne ihre Urkunden erhielten, dachte Johannes Strzyzewski an diejenigen, die vor zwei Wochen vielleicht nicht ganz zufrieden waren: „Wer traurig ist, den kann ich nicht trösten. Tränen gehören dazu.“ Aber wie lernen wir am besten?, fragte der erfahrene Lehrer in den Raum und gab die Antwort gleich selbst: „Wenn wir jung sind – durch beobachten, nachmachen und spielen.“ Die drei Monate vor dem Wettbewerb seien wertvoller als ein ganzes Jahr Probe ohne Auftritt.

Strzyzewski: „Wenn sich kurz vor dem Wettbewerb 25 Teilnehmer abmelden, hat das wahrscheinlich nicht nur mit der Grippe zu tun.“ Der Druck solle aber so gut es geht von den Schülern genommen werden. Und wenn das nicht so recht gelingen mag? „Dann sind auch die Eltern gefragt. Die sollten generell ihre Erwartungshaltung senken.“