Nur Spielzeug oder auch Physik? Die Anziehungskräfte kleiner, bunter Neodym-Magnetkugeln haben Iuzefa Zotova (Mitte) und die Schwestern Thekla (links) und Cara Mühlpfordt sowohl theoretisch als auch praktisch untersucht. Ihre Erkenntnisse stellen sie beim Regionalentscheid in Herford vor. Foto: Ulrike Ellerbrock

Von Ulrike Ellerbrock

Bielefeld (WB). Ihre Themen kommen oft direkt aus dem Alltag und aktuellen Diskussionen aus den Medien: 16 Schüler aus vier Bielefelder Schulen werden am Samstag, 15. Februar, ihre Projekte beim 55. Regionalentscheid „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ in der Sparkasse Herford präsentieren. In dieser Ausgabe stellt das WESTFALEN-BLATT die Gruppen der Marienschule vor.