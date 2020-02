Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Im Rahmen der „Schauräume“ präsentierten im vergangenen Jahr zahlreiche Bielefelder Künstler ihre Werke in drei leerstehenden Ladenlokalen am Kesselbrink. Acht von ihnen wurden prämiert. Sie zeigen nun ihre Werke noch einmal gesondert in der BBK-Ausstellung „laut-leiser Zufall“.

Der menschliche Ausdruck ist das zentrale Motiv bei Hirmiz Akman. „Die Arbeiten gewinnen an Mehrschichtigkeit, in dem ich die eigentliche Malerei durch unterschiedliche Materialien aus dem klassischen Rahmen der Leinwand heraus in den Ausstellungsraum bringe. Dabei gehe ich auf die Gegebenheiten des Raums ein und positioniere das zentrale Motiv, den menschlichen Ausdruck also, gezielt so im Raum, dass er räumlich und gleichzeitig inhaltlich passend einen Platz findet und im Einklang mit dem steht, was sich aus der Malerei heraus entwickelt. Auf dem Wege entstehen, basierend auf Menschen und ihren Geschichten aus meinem persönlichen Umfeld, Kompositionen mit fließenden Übergängen, die weder konkret noch abbildhaft vermitteln. Stattdessen deuten sie einen Inhalt an, bei dem es letztendlich abhängig vom Betrachter ist, wie dieser vollendet und gedeutet wird.”

Kontrollierter Zufall mit Farbe und Collagefragmenten

Mit Metamorphosen abstrakter Größen beschäftigt sich Janina Kilimann. „ Meine Arbeiten entstehen expressiv, nach langer Beobachtung und durchlaufen nicht selten selbst einen Wandel. Der kontrollierte Zufall mit Farbe und Collagefragmenten schafft unverortete Räume, in denen die Figuren nicht Motiv sind, sondern Marker, durch die der Betrachter induktiv zum Mitwisser und Gestalter des Verborgenen wird“, sagt die Künstlerin.

Ira Thiessen stammt aus der ehemaligen Sowjetunion. Ihre Herkunftsgeschichte spielt in ihrer aktuellen Arbeit „Kukushka (dt. Kuckucksuhr) die Hauptrolle. Schon während ihres Fotografiestudiums an der Ostkreuzschule in Berlin befasste sich die Künstlerin mit der Identität der Russlanddeutschen in Deutschland. Die familiäre Kulturgeschichte bildet einen roten Faden in ihren künstlerischen Arbeiten, an den sie auch mit dem neuen Fotoprojekt „Kukushka“ anknüpft.

Künstlerin bekam den renommierten Piepenbrock-Kunst-Förderpreis

Saskia Averdiek stellt in ihren Arbeiten den Entstehungsprozess in den Mittelpunkt. Sie lotet die Grenzen von Kontrolle und Zufall aus und lädt ein, auch über andere Polaritäten nachzudenken. Ihre Malereien und Zeichnungen sind stets ungleiche Zwillinge, die gleichzeitig und beidhändig entstehen. Auf der linken Seite kontrolliert die Rechtshänderin die Malerei mit ihren Blicken und ihre schwache Hand lässt mit zittrigen Linien Formen entstehen. Auf der rechten Seite läuft der Pinsel mit kräftigem Strich unbeobachtet mit. Durch die fehlende Kontrolle zerfallen die Formen dort und verlieren ihre Gegenständlichkeit.

Im Juni 2019 bekam die Künstlerin in Osnabrück für Ihre ungewöhnliche Technik den renommierten Piepenbrock-Kunst-Förderpreis verliehen.

Stan Pete präsentiert eine Installation in Küchenschrankoptik. Oben ist ein Plexiglas-Fenster eingebaut, unter dem Lichter tanzen. Im Inneren ist ein Verstärker und ein Tongenerator eingebaut. Zwei Spieler können zusammen das Licht spielerisch erkunden und in Töne verwandeln.

Ausstellung im BBK-Atelier läuft noch bis zum 23. Februar

Angefangen mit reinem Graffiti, interessiert Azim F. Becker der urbane Raum in seiner Gesamtheit. Er bedient sich verschiedenster Medien, sei es Malerei, Grafik, Bildhauerei, Medienkunst oder Installation. Der enge Kontakt zu verschiedenen urbanen Subkulturen prägt seine abwechslungsreichen Arbeiten mit einer guten Portion Gesellschaftskritik, in welche nicht zu selten eine Prise Humor untergemischt wird.

Martin Collmann beschäftigt sich künstlerisch mit dem Wechselspiel aus freien Arbeitsschritten, bei dem er zunächst versucht, als reiner Beobachter des Geschehens in den Hintergrund zu treten, gepaart mit Elementen, die er gezielt und wiederholend setzt. Dabei nutzt er verschiedenartige Medien und arbeitet meist über den Bildrand hinaus, wobei ihm die menschliche Figur und der Kopf als figürliche Grundlage dienen.

Die Ausstellung im BBK-Atelier, Ravensberger Spinnerei, läuft bis zum 23. Februar. Öffnungszeiten: samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.