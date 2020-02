Bielefeld (WB/cm). Auf der Eckendorfer Straße hat sich am Dienstagmittag ein Unfall mit drei Autos ereignet. Zwei Personen verletzten sich dabei schwer.

Eine Opel-Fahrerin beabsichtigte stadteinwärts fahrend links abzubiegen. Der Fahrer eines Ford Focus übersah den Opel und geriet in den Gegenverkehr, als er versuchte auszuweichen. Daraufhin kollidierte er mit einem entgegen kommenden Ford Transit. Beim Zusammenprall wurden zwei Personen schwer verletzt.

Der Fahrer des Transit klagte über Rückenschmerzen und musste liegend aus seinem Auto befreit werden. Vor dem Papiergroßhandel Igepa landete der Rettungshubschrauber Christoph 13, um einen Notarzt an die Unfallstelle zu bringen.

Die Eckendorfer Straße ist in Höhe der Gaststätte Werningshof in Bielefeld-Heepen seit 12.10 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Noch bis etwa 14 Uhr kommt es dort zu Verzögerungen.