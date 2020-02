Der Tenor Julian Prégardien brillierte in der Oetkerhalle als Mozart-Interpret par excellence. Foto: Uta Jostwerner

Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Was für schöne Musik, welcher Wohlklang! Wenn man nur wüsste, was da am Montagabend beim Auftritt der Hofkapelle München gespielt wurde! In Ermangelung eines einfachen Programmzettels blieben leider viele Fragen offen. Und das, obwohl das Konzert von Julian Prégardien moderiert wurde.

Nun versteht man zwar jedes Wort, sobald der international gefragte Tenor zu singen beginnt, so klar ist seine Artikulation, so rein sein Gesang. Doch beim Reden, noch dazu ohne Mikrofon im großen Saal der Oetkerhalle, gingen immer wieder wichtige Informationen verloren.

Geschmeidige Phrasierung, betörendes Timbre

Klar, einige berühmte Mozart-Arien wie die Arie des Belmonte „Hier soll ich dich denn sehen, Constanze“ aus der „Entführung“ sowie die so genannte Baumeister-Arie aus derselben Oper kennt man. Oder das Zugaben-Stück: Die Arie „Dalla sua pace“ des Ottavio aus der Oper „Don Giovanni“ – übrigens zum Niederknien, wie auch alles andere, was dieser hemdsärmelig auftretende Startenor an diesem Abend in geschmeidiger Phrasierung und mit betörend schönem Timbre zu Gehör brachte. Ein Mozart-Interpret par excellence!

Doch wer kann schon spontan etwas mit dem Namen Christian Cannabich anfangen?! Auch die Schreiberin dieser Zeilen muss aller musikwissenschaftlicher Kenntnisse zum Trotz erst einmal googlen, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass Cannabich (1731 – 1798) ein deutscher Violinist, Kapellmeister, Komponist und wichtiger Vertreter der Mannheimer Schule war. Dort nahm er den jungen Mozart bei dessen einjährigem Aufenthalt unter seine Fittiche.

Später leitete Cannabich die Hofkapelle des Kurfürsten von Bayern in München, also ein Vorläufer der heutigen Hofkapelle, brachte dort einige Mozart-Opern auf den Weg und komponierte für das Orchester zahlreiche Sinfonien. Eine davon, die Sinfonie F-Dur, erklang nach der Pause und offenbarte, dass der heute nur Spezialisten bekannte Cannabich seinem berühmten Zeitgenossen Mozart kompositionstechnisch in nichts nachstand.

Vitalität und Schwung

Selbstredend, dass die Hofkapelle München unter der Leitung ihres agilen Dirigenten Rüdiger Lotter das Werk in bester Manier der historisch informierten Aufführungspraxis präsentierte. Ihr Vortrag atmete allenthalben Vitalität und Schwung, verfügte über rhythmisch-tänzelnde Leichtigkeit und beredtes Affetto. Darüber hinaus begeisterten die Originalklang-Spezialisten mit einer unwiderstehlichen Spielfreude.

Und die vergeht dieser Spitzenformation auch nicht bei der zeitgenössischen Musik. Die 1985 in Schweden geborene Komponistin Lisa Streich schrieb für das Beethovenjahr 2020 und für die Hofkapelle München ein Orchesterwerk für historisches Instrumentarium, das sich reflektiv auf die Konversationshefte Beethovens aus dessen tauben Lebensjahren bezieht. „Händeküssen“, so der Titel, betont den rhythmischen Gestus und arbeitet mit perkussiver und experimenteller Klangerzeugung. Formal erinnert das Werk an eine Suite mit ihren unterschiedlichen Tanzsätzen. Ein aufregendes Hörstück, das beweist, dass sich die Hofkapelle München als Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart versteht.

Nur die Kommunikation lässt zu wünschen übrig, und so geht an dieser Stelle der Dank an Martin Beyer, den Orchester- und Konzerthausdirektor der Oetkerhalle, der der Hofkapelle im Nachklapp doch noch die genaue Programmfolge entlocken konnte, die hier aus gegebenem Anlass ausnahmsweise einmal wiedergegeben wird: Mozart: Sinfonie D-Dur KV 196 und 121; „Dentro il mio petto io sento“ und „Che beltà, che leggiadria“ aus La finta giardiniera“; Sinfonie D-Dur KV 181; „Hier soll ich Dich denn sehen“ und „Ich baue ganz auf Deine Stärke“ (beides aus Die Entführung aus dem Serail); Pause; Christian Cannabich: „Sinfonie F-Dur; Mozart: „Non piú. Tutto ascoltai“ KV 490; Lisa Streich: Händeküssen; Mozart: Misero! O sogno“ – „Aura, che intorno spiri“ KV 431.